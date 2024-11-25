Судно с туристами затонуло в популярном месте для дайвинга - у рифа Шааб Сатайя

В провинции Красное море, Египет, из-за сильного шторма было полностью остановлено судоходство. Одним из трагических последствий стала гибель прогулочного судна Sea Story, затонувшего у рифа Шааб Сатайя, популярного среди любителей дайвинга.
Лодка отправилась в дайвинг-тур из порта Галиб 24 ноября и планировала вернуться в Хургаду 29 ноября. На борту находились 31 турист разных национальностей и 14 членов экипажа. В 5:30 утра в понедельник один из членов экипажа подал сигнал бедствия, после чего связь с судном оборвалась.
Губернатор Красного моря Амр Ханафи сообщил, что несколько туристов удалось спасти в районе Гадир, однако точное число пропавших пока не известно. Поиски осложняются сильным ветром, достигающим 63 км/ч, и высокими волнами до 4 метров. Для координации спасательных работ задействованы египетские ВМС и вертолёты.
Как отмечает египетское издание Al-Masry Al-Youm, морские порты в регионе, включая Хургаду, были закрыты ещё в воскресенье из-за шторма. Это решение было принято для предотвращения морских происшествий.
Прогулочное судно Sea Story, построенное в 2022 году, имеет длину 44 метра и вмещает до 32 пассажиров. Оно оснащено 18 двухместными каютами для комфортных путешествий и исследовательских дайвинг-туров по Красному морю.
Губернатор провинции поручил немедленно усилить координацию между всеми спасательными службами. Поисковая операция продолжается, но погодные условия остаются серьёзным препятствием.
Да́йвинг (англ. diving от англ. to dive — нырять) — подводное плавание со специальным снаряжением.
Хурга́да (также Эль-Гурдака, Эль-Хардага, араб. الغردقة — произносится как [el ɣæɾˈdæʔæ] — Эль-Гарда́ка) — город на востоке Египта, расположен в африканской части Египта.
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