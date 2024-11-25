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Судно с туристами затонуло в популярном месте для дайвинга - у рифа Шааб Сатайя

1:52
Туризм

В провинции Красное море, Египет, из-за сильного шторма было полностью остановлено судоходство. Одним из трагических последствий стала гибель прогулочного судна Sea Story, затонувшего у рифа Шааб Сатайя, популярного среди любителей дайвинга.

Красное море, Хургада
Фото: Wikimedia Commons by Kudak is licensed under Public domain
Красное море, Хургада

Лодка отправилась в дайвинг-тур из порта Галиб 24 ноября и планировала вернуться в Хургаду 29 ноября. На борту находились 31 турист разных национальностей и 14 членов экипажа. В 5:30 утра в понедельник один из членов экипажа подал сигнал бедствия, после чего связь с судном оборвалась.

Губернатор Красного моря Амр Ханафи сообщил, что несколько туристов удалось спасти в районе Гадир, однако точное число пропавших пока не известно. Поиски осложняются сильным ветром, достигающим 63 км/ч, и высокими волнами до 4 метров. Для координации спасательных работ задействованы египетские ВМС и вертолёты.

Как отмечает египетское издание Al-Masry Al-Youm, морские порты в регионе, включая Хургаду, были закрыты ещё в воскресенье из-за шторма. Это решение было принято для предотвращения морских происшествий.

Прогулочное судно Sea Story, построенное в 2022 году, имеет длину 44 метра и вмещает до 32 пассажиров. Оно оснащено 18 двухместными каютами для комфортных путешествий и исследовательских дайвинг-туров по Красному морю.

Губернатор провинции поручил немедленно усилить координацию между всеми спасательными службами. Поисковая операция продолжается, но погодные условия остаются серьёзным препятствием.

Уточнения

Да́йвинг (англ. diving от англ. to dive — нырять) — подводное плавание со специальным снаряжением.

Хурга́да (также Эль-Гурдака, Эль-Хардага, араб. الغردقة‎ — произносится как [el ɣæɾˈdæʔæ] — Эль-Гарда́ка) — город на востоке Египта, расположен в африканской части Египта.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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