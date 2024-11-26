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Номера экстренных служб популярных туристических стран

3:59
Туризм

Когда отправляешься в путешествие, важно помнить, что непредвиденные обстоятельства могут случиться где угодно. Поэтому знание номеров экстренных служб той страны, которую вы посещаете, является важным аспектом подготовки к поездке. В этой статье мы рассмотрим номера экстренных служб наиболее популярных среди туристов стран.

Машина французской полиции
Фото: commons.wikimedia.org by Kevin.B, CC BY-SA 3.0
Машина французской полиции

1. Италия

Италия привлекает миллионы туристов своими историческими достопримечательностями, вкусной кухней и живописными пейзажами. Но даже в такой прекрасной стране могут произойти неприятности. Вот номера экстренных служб Италии:

  • Полиция: 112
  • Скорая помощь: 118
  • Пожарная служба: 115
  • Общая служба спасения: 112 (европейский стандарт)

2. Испания

Испания славится своей культурой, архитектурой и пляжами. Однако, находясь там, полезно будет знать следующие номера:

  • Полиция: 091
  • Скорая помощь: 061
  • Пожарная служба: 085
  • Общая служба спасения: 112 (европейский стандарт)

3. Франция

Франция известна своим искусством, модой и гастрономией. Но и тут могут понадобиться экстренные службы:

  • Полиция: 17
  • Скорая помощь: 15
  • Пожарная служба: 18
  • Общая служба спасения: 112 (европейский стандарт)

4. Греция

Греция очаровывает туристов своими древними руинами, солнечными пляжами и гостеприимностью. Важно запомнить эти номера:

  • Полиция: 100
  • Скорая помощь: 166
  • Пожарная служба: 199
  • Общая служба спасения: 112 (европейский стандарт)

5. Турция

Турция предлагает сочетание восточного колорита и современных удобств. На случай форс-мажора вот нужные номера:

  • Полиция: 155
  • Скорая помощь: 112
  • Пожарная служба: 110
  • Береговая охрана: 158

6. Таиланд

Таиланд известен своими буддийскими храмами, экзотической природой и теплым климатом. В Таиланде действуют следующие номера экстренных служб:

  • •Полиция: 123, 1644
    •Скорая помощь: 191
    •Пожарная служба: 199
    • Также в случае чрезвычайной ситуации можно позвонить по номеру: 911

7. Индонезия

Индонезия привлекает туристов своими тропическими островами, вулканами и культурным разнообразием. Здесь важны следующие номера:

  • Полиция: 110
  • Скорая помощь: 118 или 119
  • Пожарная служба: 113
  • Общая служба экстренных ситуаций: 112

8. Мексика

Мексика славится своими археологическими памятниками, колониальными городами и яркими фестивалями. В Мексике действуют следующие экстренные номера:

  • Полиция, скорая помощь, пожарная служба: 06
  • Экстренные службы: 911

9. Куба

Куба манит своими ретро-автомобилями, красивыми пляжами и кубинской музыкой. Запишите себе эти номера на всякий случай:

  • Полиция: 106
  • Скорая помощь: 7242811
  • Пожарная служба: 105

Независимо от того, какую страну вы выберете для своего путешествия, всегда помните о важности знания номеров экстренных служб. Они могут стать вашим спасением в трудной ситуации. Убедитесь, что у вас есть доступ к этим номерам в вашем телефоне или записаны в блокноте. Пусть ваше путешествие будет безопасным и приятным.

Уточнения

Номера экстренных служб — телефонные номера, которые используют в разных странах для получения экстренной помощи.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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