Морской путь между Сочи и Трабзоном открыт для путешественников

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Паромное сообщение между Сочи и турецким Трабзоном планируют возобновить в середине сентября 2025 года. Об этом сообщает "Российская газета". Это будет первый рейс по данному маршруту за последние 13 лет.

Фото: Wikimedia Commons by Admiralyachts, This file, CC BY-SA 4.0 Сочи, морской порт

По информации издания, паром сможет перевозить до 450 пассажиров и 220 автомобилей за один рейс. Отправления будут дважды в неделю: по понедельникам и четвергам, из Турции в 21:00 с прибытием в Сочи на следующий день в 9:00.

Для удобства пассажиров на борту будут доступны кафе, дискобар, магазин беспошлинной торговли, игровой зал и детские зоны. Стоимость билета на паром начинается от 6 тысяч рублей за сидячее место, каюта обойдётся до 20 тысяч, а перевоз автомобиля — от 30 до 35 тысяч рублей.

Сам паром, построенный в 1974 году, дважды проходил капитальную реновацию — в 1991 и 2020 годах — и сейчас находится в отличном состоянии.

Ранее запуск маршрута между Сочи и Трабзоном планировался на 1 мая 2023 года. Однако открытие пришлось отложить из-за проблем со страховкой, о чём напомнил глава торгово-промышленной палаты Трабзона Эркут Челеби.

Уточнения

Трабзо́н (тур. Trabzon; также Трапезу́нд греч. Τραπεζούντα) — город в Турции, административный центр ила Трабзон, расположенный на берегу Чёрного моря, у устья реки Мачки, у подножия покрытого лесами Колат-Дага (3410 м).

