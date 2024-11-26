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Дьюти-фри — рай для шопоголиков или пустая трата денег? 

4:21
Туризм

Дьюти фри (Duty Free) — это магазины беспошлинной торговли, расположенные в международных аэропортах, морских портах и на границах между странами. В таких магазинах продаются товары без уплаты таможенных пошлин и налогов, что делает их привлекательными для путешественников. Однако у дьюти-фри есть свои плюсы и минусы, о которых стоит знать перед совершением покупок.

Женщина делает покупки в интернет-магазине
Фото: freepik.com by ijeab, PDM
Женщина делает покупки в интернет-магазине

Преимущества дьюти фри:

1. Низкая цена товаров  

Основной плюс магазинов Duty Free заключается в том, что цены на многие товары ниже, чем в обычных розничных сетях. Это связано с отсутствием ряда налогов и сборов, таких как НДС, акцизы и таможенные пошлины. Особенно ощутима разница в цене на алкогольную продукцию, табачные изделия и парфюмерию.

2. Широкий ассортимент эксклюзивных товаров  

Магазины дьюти фри часто предлагают уникальные продукты, которые сложно найти в обычных магазинах. Например, лимитированные серии парфюмов, алкоголя или косметики. Кроме того, такие магазины могут предлагать новинки брендов до их официального выхода на рынок.

3. Удобство покупки подарков  

Путешественники часто используют возможность купить подарки близким прямо в аэропорту. Ассортимент включает сувениры, сладости, косметику и другие мелочи, которые легко упаковать в багаж.

4. Отсутствие необходимости декларирования при вывозе  

Товары, купленные в дьюти-фри, обычно не требуют оформления таможенной декларации при выезде из страны. Это экономит время и упрощает процесс прохождения контроля.

5. Возможность возврата налога (Tax Free)  

В некоторых странах, например, в Европе, путешественникам предоставляется возможность вернуть часть уплаченного налога на добавленную стоимость (НДС) за товары, приобретённые в дьюти-фри. Для этого нужно сохранить чеки и предъявить их при прохождении таможенного контроля.

Недостатки дьюти-фри:

1. Ограничения на количество товара  

Многие страны устанавливают ограничения на количество товаров, которые можно приобрести в дьюти-фри. Например, существуют нормы на ввоз алкогольной продукции и сигарет. Нарушение этих правил может привести к штрафам и конфискации товара.

2. Не всегда выгодная цена  

Несмотря на отсутствие налогов, цены в дьюти фри могут оказаться выше, чем ожидалось. Некоторые бренды специально завышают цену на свою продукцию в этих магазинах, чтобы компенсировать затраты на аренду торговых площадей и логистику.

3. Риски при покупке электроники и техники  

Покупка электронных устройств и бытовой техники в дьюти-фри может быть рискованной. Во-первых, гарантии на эти товары могут действовать только в стране приобретения, а во-вторых, качество обслуживания и ремонта может оказаться хуже, чем у официальных дилеров.

4. Пограничный контроль  

При пересечении границы сотрудники таможни могут проверить ваши покупки из дьюти фри. Если вы превысили допустимые нормы, вам придется заплатить пошлину или даже утилизировать товар.

5. Скрытые расходы  

Иногда покупатели сталкиваются со скрытыми расходами, такими как плата за доставку или упаковку. Эти дополнительные услуги могут существенно увеличить итоговую стоимость товара.

6. Качество обслуживания  

Уровень сервиса в магазинах дьюти-фри иногда оставляет желать лучшего. Персонал может быть недостаточно квалифицированным или загруженным работой, что приводит к долгому обслуживанию клиентов.

Магазины дьюти-фри предоставляют уникальную возможность сэкономить на покупках и приобрести эксклюзивные товары. Однако важно учитывать все плюсы и минусы перед тем, как совершать покупку. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, рекомендуется заранее ознакомиться с правилами и ограничениями, действующими в конкретной стране, а также сравнить цены с местными магазинами.

Уточнения

Магазин беспошлинной торговли (англ. duty-free shop, «дьюти-фри шоп») — магазины, продающие товары по цене, не включающей некоторые виды акцизов, пошлин, а также НДС при условии, что эти товары будут вывезены из страны.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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