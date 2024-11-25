Бразилию и Россию могут связать прямые рейсы

Посол Бразилии в Москве, Родриго Баэна Соарес, сообщил агентству ТАСС о возможности открытия прямых авиасообщений между Россией и Бразилией.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, CC BY-SA 2.0 Спящий пассажир в самолете

Он отметил, что крупнейшая страна Южной Америки стремится увеличить поток российских туристов, и запуск прямых рейсов будет способствовать этой цели.

Также он добавил, что в 2024 году товарооборот между двумя странами превысит 12 миллиардов долларов. По мнению дипломата, текущие результаты торговли довольно обнадеживают. Ранее Сергей Аксенов, глава Крыма, поделился информацией о том, что примерно треть российских граждан посещает республику для оздоровления.

Он подчеркнул, что оздоровительный туризм не подвержен сезонным колебаниям, как пляжный отдых. Аксенов указал на уникальные лечебные ресурсы региона, которые не имеют аналогов даже за границей, а также на его целебный климат. На данный момент в Крыму функционирует 91 санаторий, из которых 65 работают круглогодично.

Уточнения

Брази́лия — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

