Россияне чаще стали выбирать пятизвездочные отели в Турции

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

За последние два года образ российских туристов, посещающих Турцию, претерпел значительные изменения. Увеличилось число тех, кто выбирает пятизвездочные отели, сообила директор отдела контрактов компании Pegas Touristik Гюлин Коджакая.

Фото: Wikimedia Commons by Prayitno is licensed under Public domain отель, стойка администратора

Она отметила, что порядка 90% российских клиентов теперь отдают предпочтение отелям высшего класса, в то время как раньше этот показатель составлял около 70%, передает РИА Новости.

В соответствии с отчетами турецкого министерства культуры и туризма, россияне продолжают занимать первое место среди иностранных гостей, посещающих Турцию, хотя в октябре уступили этому показателю гражданам Германии.

В целом, за первые десять месяцев 2024 года страну посетило более 47,3 миллиона иностранных туристов, что является на 9,2% выше по сравнению с прошлым годом. Из России также прибыло на 7% больше туристов — их число превысило 6,24 миллиона.