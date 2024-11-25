В РФ появится закон о социальном туризме

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России может появиться закон Регулирующий социальный туризм. В настоящее время документ находится на стадии разработки.

Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, CC BY 2.0 чемодан в аэропорту

Согласно сообщениям, Госдума активно работает над этим законодательным актом, к которому также подключены Кабинет министров, Министерство экономического развития, Министерство транспорта, Росстандарт и органы власти на местах.

Ожидается, что новый закон будет направлен на создание специализированных туристических маршрутов, улучшение инфраструктуры и обеспечение наличия номеров в гостиницах, подходящих для семей с детьми. В частности, предлагается ввести особые тарифы для многодетных семей, чтобы сделать путешествия более доступными.

Как отметил Сангадзи Тарбаев, глава комитета Государственной Думы по вопросам развития туризма и туристической инфраструктуры, реализация этой инициативы позволит различным категориям граждан, включая многодетные семьи и участников специальной военной операции, получить доступ к туристическим услугам, сообщают "Известия".

Уточнения

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