В РФ появится закон о социальном туризме

В России может появиться закон Регулирующий социальный туризм. В настоящее время документ находится на стадии разработки.
Согласно сообщениям, Госдума активно работает над этим законодательным актом, к которому также подключены Кабинет министров, Министерство экономического развития, Министерство транспорта, Росстандарт и органы власти на местах.
Ожидается, что новый закон будет направлен на создание специализированных туристических маршрутов, улучшение инфраструктуры и обеспечение наличия номеров в гостиницах, подходящих для семей с детьми. В частности, предлагается ввести особые тарифы для многодетных семей, чтобы сделать путешествия более доступными.
Как отметил Сангадзи Тарбаев, глава комитета Государственной Думы по вопросам развития туризма и туристической инфраструктуры, реализация этой инициативы позволит различным категориям граждан, включая многодетные семьи и участников специальной военной операции, получить доступ к туристическим услугам, сообщают "Известия".
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