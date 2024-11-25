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Как Сиаргао стал филиппинским Бали

2:34
Туризм

У каждого путешественника есть свои любимые места. Любители лыж выбирают снежные горные хребты, ценители искусства отправляются в города с богатой историей, а сёрферы всегда ищут идеальные волны.

Riding the North Beach waves
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Riding_the_North_Beach_waves_(Unsplash).jpg by Julie Macey jules144
Riding the North Beach waves

Для последних одним из лучших мест стал остров Сиаргао на Филиппинах, который часто называют "филиппинским Бали". Здесь сочетаются сёрфинг мирового уровня, природная красота и гостеприимство местных жителей.

Почему стоит посетить Сиаргао?

Остров Сиаргао расположен в провинции Суригао-дель-Норте и привлекает путешественников круглый год. Самое популярное время для визита — сухой сезон с марта по сентябрь, совпадающий с частью сезона сёрфинга, который длится с июля по ноябрь.

С октября по февраль начинается дождливый сезон, но солнечные дни все равно возможны. На острове удобно перемещаться на арендованных скутерах, мотоциклах или тук-туках.

Центром притяжения для сёрферов на Сиаргао является легендарный пляж "Облако 9" с мощными волнами, идеально подходящими для профессионалов. Однако начинающим лучше начать в таких местах, как Джеккинг-Хорс, Литтл-Пони или Квиксилвер, где волны более мягкие.

Любители экстремального катания могут отправиться на острова Буми или Даку, а также к точке Туасон-Пойнт. Прокат снаряжения доступен повсеместно, что делает путешествие удобным для туристов с разным уровнем подготовки.

Что делать помимо сёрфинга?

Сиаргао интересен не только волнами. Лагуна Сугба — отличное место для отдыха с понтонным домиком, где можно перекусить, взять напрокат снаряжение и насладиться плаванием.

Скалы Магпупунгко и национальный парк Сохотон-Коув также поражают своей красотой. Для любителей снорклинга доступны однодневные туры на острова Даку, Нэкед и Гайям.

Гастрономические впечатления

Кухня Сиаргао сочетает местные деликатесы и интернациональные блюда. В Генерал-Луне, главном туристическом центре, много заведений, где можно попробовать свежие морепродукты.

Одним из лучших ресторанов считается Kermit, знаменитый своей итальянской кухней. Среди местных блюд стоит отметить пан де коко (кокосовый хлеб), булало (филиппинское рагу) и кинилау (местное севиче).

Уточнения

Сиаргао — небольшой филиппинский остров, входящий в островную группу Минданао. Расположен в 800 км к юго-востоку от Манилы, у берега Сиаргао находится известнейший на Филиппинах сёрф-спот «Cloud 9», где проводятся ежегодные соревнования по сёрфингу на Кубок Сиаргао.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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