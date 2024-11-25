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Как Берлин трансформировался за последние годы

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Туризм

Берлин превратился из "бедного, но сексуального" в дорогую столицу, сообщает Reuters.

Бундестаг
Фото: commons.wikimedia.org by Jakob0000, CC BY-SA 4.0
Бундестаг

Город привлекает инвесторов, включая Tesla и стартаперов.

Эксперты отметили, что лучший способ передвижения по Берлину — велосипед, который можно взять за 9 евро в день. Пешеходам следует остерегаться велосипедных дорожек.

Любимый фаст-фуд в Берлине — сэндвич с фалафелем и сосиски с карри. Ливанский снэк-бар Dada Falafel и "Карри 36" предлагают эти блюда.

Местные жители не стесняются самовыражаться: здесь можно увидеть в метро людей в пижамах и кожаных штанах. В то же время строгая одежда — часть немецкого функционального подхода.

Немцы любят танцевать! Например, летом набережная оживляется танцами на открытом воздухе. В Берлине одна из самых больших танцевальных сцен танго.

 

Уточнения

Берли́н (нем. Berlin [bɛɐ̯ˈliːn], ) — столица и крупнейший город Германии, первый по населению и второй по площади город Евросоюза.
 

Герма́ния (нем. Deutschland МФА: ), полное официальное название — Федерати́вная Респу́блика Герма́ния (нем. Bundesrepublik Deutschland; аббр. ФРГ, нем. BRD) — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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