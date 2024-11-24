Какой месяц в 2025 году станет самым невыгодным для отпуска

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

Январь 2025 года будет самым невыгодным месяцем для отпуска. Об этом заявил в интервью РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM Девушка в красном купальнике на острове Краби в Таиланде

По его словам, стоимость рабочего дня в разные месяцы может значительно варьироваться. Чтобы рассчитать стоимость одного рабочего дня, нужно месячную заработную плату разделить на количество рабочих дней в месяце. Чем меньше рабочих дней в месяце, тем выше стоимость каждого рабочего дня, что делает январский отпуск экономически невыгодным.

Из-за длинных новогодних праздников стоимость рабочего дня в январе будет наивысшей. Также не стоит брать отпуск в мае, июне и ноябре — эти месяцы также имеют меньше рабочих дней. Напротив, самыми выгодными для отпуска будут июль и октябрь, так как в эти месяцы наибольшее количество рабочих дней — по 23 дня, что делает их оптимальными для отпускных выплат.

Ранее было сообщено, что каждый третий россиянин нуждается в отдыхе даже после того, как вернется из отпуска.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.



Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

