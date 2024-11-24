Почему инженеры выбрали круглые окна для самолётов

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Более 70 лет назад самолеты оснащались квадратными иллюминаторами, но это решение привело к серьезным техническим проблемам. В социальных сетях пилот, известный как Капитан Стив, рассказал о причинах замены квадратных окон на круглые, сообщает "Рамблер".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Singapore_Airlines_Boeing_777-312ER;_9V-SWE@ZRH;01.10.2007_489ai_(4304354787).jpg by Aero Icarus Singapore Airlines Boeing 777-312ER

По его словам, квадратные иллюминаторы создавали опасную ситуацию: на углах окон образовывались трещины, когда самолет поднимался на высоту 9 тысяч метров. Эти трещины могли стать причиной выхода судна из строя.

"Самолёты буквально разваливались, потому что квадратные окна создавали небольшую трещину прямо по краям, и если из-за нагрузки на планер от герметизации создавалось достаточно много таких микротрещин, они фактически разваливались", — пояснил пилот.

В результате инженеры приступили к модернизации иллюминаторов и выбрали круглую форму, которая помогает предотвратить появление трещин и разрушение самолета, обеспечивая дополнительную безопасность при высоком давлении в кабине.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата.



Иллюмина́тор (лат. illuminator - "осветитель") — круглое или прямоугольное окно в борту корпуса корабля, стене его надстройки или в верхней палубе для доступа света и свежего воздуха во внутренние помещения.

