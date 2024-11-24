Как обманывают туристов в Египте

Российская туристка поделилась историей о попытках обмана, с которыми она столкнулась во время отдыха в Египте, сообщает PrimaMedia.
В ноябре она отдыхала в Хургаде — популярном курорте на берегу Красного моря. Проживая в отеле с четырьмя звездами и системой "все включено", женщина испытала неприятности уже по прибытии в аэропорт.
По ее словам, представитель туроператора навязчиво предлагал экскурсии, применяя агрессивные методы. Тем, кто отказывался, он угрожал отказом в оформлении необходимых для пребывания документов.
Еще один инцидент произошел при оформлении визы. На информационном табло было указано, что стоимость составляет $25, однако сотрудник аэропорта потребовал $27.
"Когда я подошла к окошку, сотрудник потребовал 27 долларов. Почти все отдали, хотя некоторые возмутились и пошли в другие окна, где им поставили визу за 25 долларов", — рассказала туристка.
Еги́пет (араб. مصر [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]), — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).
Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
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