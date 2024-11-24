Концепция all inclusive негативно влияет на экономику Турции

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу выделил одну из ключевых проблем туристической индустрии: концепция "все включено" ограничивает путешественников рамками отеля, где они проводят время, поглощая неограниченные объемы еды, сообщает "За рулем".

Фото: commons.wikimedia.org by user:takoradee, CC BY-SA 3.0 Шведский стол

Это не только наносит вред их здоровью, повышая риск ожирения и связанных заболеваний, но и негативно отражается на турецкой экономике. Туристы редко покидают территорию отеля, что лишает местные рестораны, кафе и другие заведения доходов, замедляя развитие малого и среднего бизнеса.

Система "все включено" также снижает интерес к изучению местной культуры и кулинарных традиций, что ограничивает взаимодействие с местными предпринимателями. Таким образом, проблема охватывает как здоровье самих туристов, так и экономическое состояние страны.

Идеи реформирования "все включено" обсуждаются уже не первый год. Председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу предложил отказаться от устаревшей концепции и внедрить более гибкий подход. Например, составление индивидуальных пакетов услуг, исключение алкоголя или другие варианты, которые позволят гостям самостоятельно выбирать, за что они хотят платить. Такой подход мог бы привлечь туристов, ценящих свободу выбора и разнообразие.

Ситуацию осложняет стремительный рост цен в заведениях за пределами отелей. По данным Российского союза туриндустрии, за последние два года цены в Турции увеличились более чем в пять раз. Это делает питание вне отеля экономически невыгодным для туристов, уже оплативших пакет "все включено", и укрепляет их склонность оставаться на территории гостиниц.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



"Всё включено́" (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях.

