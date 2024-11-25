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Мальдивы поднимают экологический налог: сколько теперь платить туристам

0:53
Туризм

С 1 января 2025 года на Мальдивах увеличатся ставки экологического налога (green tax), который взимается с иностранных туристов за каждый день проживания.

мальдивы
Фото: Wikipedia by Gzzz, CC BY-SA 4.0
мальдивы

Для гостей, останавливающихся в крупных отелях с количеством номеров 50 и более, ставка составит $12 (около 1200 рублей) в сутки.

Например, для семьи из двух взрослых и ребёнка отдых на 10 дней подорожает на $180 (примерно 18 000 рублей).

Проживающие в небольших отелях (до 50 номеров) будут платить $6 (около 600 рублей) за каждый день. При этом от налога полностью освобождены дети младше 2 лет.

Эти изменения направлены на поддержку экологических программ и сохранение природных богатств архипелага.

Уточнения

Мальди́вская Респу́блика (мальд. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމުހޫރިއްޔާ [d̪iʋehi ɾaːd͡ʒːʒeːge d͡ʒumhuːɾijjaː] Дивехи Раджжеге Джумхурийя), — островное государство в Южной Азии, располагающееся на группе атоллов к югу от полуострова Индостан на стыке Аравийского и Лаккадивского морей Индийского океана. Столица — город Мале. Государственный язык — мальдивский — индоарийский язык, родственный санскриту. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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