Китай упростил правила въезда: новые возможности для туристов

Китай вводит новые правила безвизового въезда для граждан ещё девяти стран.
С этого момента граждане: Болгарии, Румынии, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Мальты и Японии смогут посещать страну без визы.
Срок пребывания увеличен с 15 до 30 дней для всех государств, которые входят в «пилотный» безвизовый список.
Теперь, благодаря стандартизации правил, граждане 38 стран, прибывающие в Китай с целью туризма, бизнеса, транзита или посещения родственников, могут оставаться до 30 дней без необходимости оформлять визу.
Это улучшение упрощает визовую политику и делает Китай более открытым для международных визитёров.
Для россиян визовый режим пока сохраняется, но есть исключения:
Кроме того, без визы россияне могут посещать три специальных региона Китая:
Эти изменения свидетельствуют о стремлении Китая к упрощению международного общения и укреплению туристических связей.
Режим легального въезда граждан России на территорию других государств определяется властями соответствующих государств и международными соглашениями. Основным документом, позволяющим пересечь государственную границу иностранного государства, является виза.
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