Китай упростил правила въезда: новые возможности для туристов

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Китай вводит новые правила безвизового въезда для граждан ещё девяти стран.

Фото: https://www.flickr.com/photos/87550627@N03/12363007275 by https://www.flickr.com/people/87550627@N03 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons г.Харбин (Китай)

С этого момента граждане: Болгарии, Румынии, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Мальты и Японии смогут посещать страну без визы.

Срок пребывания увеличен с 15 до 30 дней для всех государств, которые входят в «пилотный» безвизовый список.

Теперь, благодаря стандартизации правил, граждане 38 стран, прибывающие в Китай с целью туризма, бизнеса, транзита или посещения родственников, могут оставаться до 30 дней без необходимости оформлять визу.

Это улучшение упрощает визовую политику и делает Китай более открытым для международных визитёров.

Для россиян визовый режим пока сохраняется, но есть исключения:

Транзитный въезд: можно находиться в Китае до шести дней при соблюдении определённых условий. Круизы: с мая 2024 года доступен 15-дневный безвизовый режим для пассажиров круизных лайнеров. Организованные тургруппы: безвизовый режим доступен при покупке готового тура через туристическое агентство.

Кроме того, без визы россияне могут посещать три специальных региона Китая:

Хайнань (при прямом перелёте),

Гонконг (штамп на 14 дней),

Макао (штамп на 30 дней).

Эти изменения свидетельствуют о стремлении Китая к упрощению международного общения и укреплению туристических связей.

Уточнения

Режим легального въезда граждан России на территорию других государств определяется властями соответствующих государств и международными соглашениями. Основным документом, позволяющим пересечь государственную границу иностранного государства, является виза.

