Россия намерена расширить сеть прямых рейсов в Азию

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Заместитель главы МИД Андрей Руденко сообщил о намерении России увеличить количество прямых рейсов и внедрить платёжную систему «Мир» в нескольких азиатских странах, передаёт ТАСС.

Фото: Wikipedia by Albert Domasin, CC BY 2.0 салон самолёта

«Мы уверены, что интеграция нашей платежной системы "Мир" для партнеров сделает поездки российских туристов за границей еще более удобными», — отметил дипломат, акцентируя внимание на том, что российские власти рассматривают увеличение числа стран для установления прямого авиасообщения как актуальную задачу.

Он также напомнил, что в настоящее время прямые рейсы доступны во Вьетнам, Индонезию и Таиланд.