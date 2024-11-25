Россия намерена расширить сеть прямых рейсов в Азию

Заместитель главы МИД Андрей Руденко сообщил о намерении России увеличить количество прямых рейсов и внедрить платёжную систему «Мир» в нескольких азиатских странах, передаёт ТАСС.
«Мы уверены, что интеграция нашей платежной системы "Мир" для партнеров сделает поездки российских туристов за границей еще более удобными», — отметил дипломат, акцентируя внимание на том, что российские власти рассматривают увеличение числа стран для установления прямого авиасообщения как актуальную задачу.
Он также напомнил, что в настоящее время прямые рейсы доступны во Вьетнам, Индонезию и Таиланд.
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