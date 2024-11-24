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Шесть туристов за неделю скончались в Лаосе после вечеринок с алкоголем

1:29
Туризм

В Лаосе ведётся расследование смертей иностранных туристов, отравившихся метиловым спиртом в популярной курортной зоне Вангвиенг, расположенной в 150 километрах от столицы Вьентьяна. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны в субботу. В заявлении ведомства выражены соболезнования семьям погибших, включая двух гражданок Австралии.

Лаос, храм
Фото: Wikimedia Commons by Clay Gilliland is licensed under Public domain
Лаос, храм

По данным властей, за последнюю неделю шесть туристов из Австралии, Дании и Новой Зеландии, участвовавших в одной вечеринке в Вангвиенге, скончались от отравления, предположительно вызванного метиловым спиртом.

Среди пострадавших были две гражданки Австралии, которых перевезли на лечение в Таиланд. Однако одна из них, по сообщению представителя МИД Таиланда Никондета Пхалангкуна, умерла в пятницу в больнице Бангкока, став шестой жертвой за неделю.

Местные власти подчеркнули, что такие массовые отравления крайне редки для Лаоса, в отличие от соседней Камбоджи, где кустарный алкоголь нередко становится причиной подобных трагедий. Однако в последнее время международные СМИ начали сообщать о росте случаев отравлений метиловым спиртом среди туристов и местных жителей.

Правительство Лаоса заявило, что делает всё возможное для установления обстоятельств происшествия и скорейшего задержания виновных.

Уточнения

Метано́л (метиловый спирт, древесный спирт, карбинол, метилгидрат, гидроксид метила, CH3OH) — органическое вещество, простейший представитель гомологического ряда одноатомных спиртов, бесцветная жидкость с запахом этилового спирта. Опасный для человека яд, контаминант.

Лао́с (лаос. ປະເທດລາວ [patʰeːdlaːw], Лау), полное название — Лао́сская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (лаос. ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ [sǎːtʰáːlanalat pásáːtʰipátàj pásáːsónláːw]) — государство в Юго-Восточной Азии со столицей во Вьентьяне.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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