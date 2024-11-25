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Высокая стоимость поездок остаётся главной проблемой туризма в Японию

1:15
Туризм

Высокая стоимость поездок остаётся главным барьером для российских туристов, желающих посетить Японию, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. Путешествие обходится в среднем от 300 до 400 тысяч рублей из-за необходимости оплачивать экскурсии отдельно и отсутствия привычного формата "всё включено".

Киото, храм, японки в кимоно
Фото: Wikimedia Commons by Kristoffer Trolle from Copenhagen, Denmark is licensed under Public domain
Киото, храм, японки в кимоно

Несмотря на упрощение визового режима, интерес к Японии растёт. По данным туроператоров, спрос на поездки в эту страну почти удвоился по сравнению с прошлым годом. Однако сдерживающими факторами остаются сложная логистика и высокая цена, особенно в сравнении с более доступными альтернативами вроде Южной Кореи, где действует упрощённая система электронных виз.

Дорогостоящими остаются и авиабилеты: их стоимость варьируется от 70 до 90 тысяч рублей, что дополнительно увеличивает расходы. Мурадян отметил, что даже при упрощении визовых процедур существенного роста числа туристов ожидать не стоит. Основным препятствием продолжает оставаться высокая цена, которая делает поездку в Японию менее доступной для массового туриста.

Уточнения

 
 Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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