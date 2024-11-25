Россия и Турция гармонизируют стандарты Muslim Friendly в туризме

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Роскачество предложило унифицировать российские и турецкие подходы в этой сфере, что позволит создать удобные условия для мусульманских туристов и повысить качество услуг. Эти инициативы обсудили на 14-м заседании российско-турецкой рабочей группы по туризму, сообщили в организации.

Фото: Wikimedia Commons by Tedd, This file, CC BY-SA 4.0 Стамбул, мечеть

По словам руководителя органа по сертификации и классификации "Роскачество-туризм" Александры Кудели, гармонизация стандартов обеспечит удобство, культурную идентичность и доверие мусульманских путешественников. Это, в свою очередь, укрепит связи между странами, повысит интерес к туризму и окажет положительное влияние на экономическое развитие как России, так и Турции.

На встрече обсудили также стандартизацию гостиниц, пляжей и горнолыжных курортов, экологическую сертификацию и форматы обслуживания вроде "всё включено". Особое внимание уделили созданию комфортных условий для семей и детей.

Ранее Роскачество и Исламский туристический центр Малайзии договорились о создании единого механизма признания сертификатов Muslim Friendly, который включит реестр сертифицированных гостиниц и предприятий. Инициатива будет способствовать продвижению российских и малайзийских отелей для туристов обеих стран.

Уточнения

Халя́ль хала́л (араб. حلال‎ — разрешённый, разрешённое‎) — «всё то, что разрешено и допустимо в исламе» (противоположно хараму).



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Мала́йзия (малайск. Malaysia [məlejsiə]) — государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем.

