Россиянка с детьми шесть лет жила на Бали нелегально — семью депортировали

1:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

32-летнюю россиянку с тремя детьми депортировали с Бали из-за нарушения визового режима. Семья провела три недели в центре для нелегальных мигрантов в Денпасаре, пока решались вопросы с документами для возвращения в Москву. Представители иммиграционной службы объяснили длительное содержание детей под стражей отсутствием у них необходимых документов.

Фото: Wikimedia Commons by Simon from Australia, This file, CC BY 2.0 Бали, отель Intercontinental

Женщина вместе со старшей дочерью приехала на Бали по туристической визе в мае 2018 года. Через месяц она продлила визу, но после окончания её срока решила остаться в стране нелегально. За более чем шесть лет на острове россиянка успела родить ещё двоих детей — девочку и мальчика. По словам женщины, их отец — также гражданин России, предположительно нарушавший визовый режим.

30 октября женщина сама обратилась в иммиграционную службу, заявив о нарушении визового режима и выразив желание вернуться домой. Она объяснила, что не могла сделать этого раньше из-за сложных семейных обстоятельств: сожитель якобы не позволял ей забрать детей. Все это время она жила на деньги своей матери из России.

После обращения женщина была задержана, но вскоре её дети неожиданно оказались в офисе иммиграционной службы. Их привела местная жительница, которой они были оставлены неизвестным мужчиной в магазине в Куте.

Как выяснилось, у семьи не было необходимых документов. У матери не оказалось действующего загранпаспорта: старый документ был просрочен, а новый, выданный в посольстве, она потеряла. У детей также отсутствовали паспорта, что осложнило процесс депортации. Только после оформления всех документов в посольстве семье удалось выехать из Индонезии.

Уточнения

Ба́ли — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.

