Прокуратура обязала S7 обеспечить комфорт маломобильным пассажирам

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Западно-Сибирская транспортная прокуратура потребовала от авиакомпании S7 Airlines предоставить пассажирам с ограниченными возможностями здоровья возможность выбирать места повышенной комфортности.

Фото: wikimedia.org by Сергей Коровкин 84, CC BY-SA 3.0 Авиакомпания S7 Airlines

Такое решение было принято после жалобы незрячего пассажира, которому при посадке отказали в выбранном месте с увеличенным пространством для ног.

Пассажир, передвигающийся с собакой-поводырем, заранее выбрал более удобное место, учитывая свои потребности.

Однако сотрудники авиакомпании перенаправили его на специальные места в хвостовой части самолёта, предназначенные для маломобильных пассажиров.

Прокуратура установила, что политика авиакомпании фактически ограничивала права таких пассажиров.

Теперь S7 обязана обеспечить равные условия выбора мест для всех граждан, включая маломобильных.

Уточнения

S7 Airlines (Акционерное общество «Авиакомпания „Сибирь“») — российская авиакомпания, выполняет внутренние и международные пассажирские авиаперевозки, входит в перечень системообразующих организаций России, является крупнейшей частной авиакомпанией России. Штаб-квартира расположена в Новосибирске. Входит в российский холдинг S7 Group.

