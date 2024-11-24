Болгария и Румыния на пороге шенгена: что изменится для жителей Балкан

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Болгария и Румыния приблизились к полноценному членству в шенгенской зоне после достижения соглашения с Австрией, ранее блокировавшей этот процесс. Теперь обе страны ожидают голосования в Совете ЕС, которое может состояться до конца 2024 года или в начале 2025-го.

Фото: commons.wikimedia.org by Ana Dumitru, CC BY-SA 4.0 Замок Корвинов

До сих пор именно Австрия выступала против расширения шенгенской зоны, ссылаясь на неконтролируемые потоки нелегальных мигрантов.

Из-за этого пограничный контроль в Болгарии и Румынии сохранялся на сухопутных границах, хотя в аэропортах он был отменён ещё в марте 2024 года.

Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер ранее утверждал, что Болгария и Румыния не готовы к устранению границ. Однако последние переговоры позволили сторонам прийти к компромиссу.

Теперь отмена сухопутных границ между Болгарией и Румынией, Болгарией и Грецией, а также Румынией и Венгрией стала лишь вопросом времени.

Решение об их полном присоединении к шенгенской зоне остаётся за Советом ЕС, и власти обеих стран уверены в положительном исходе голосования.

Уточнения

Шенгенская зона — пространство нескольких стран, где вступило в силу одноимённое соглашение, подписанное в деревне Шенген (Люксембург) в 1985 году. В плане международных путешествий Шенгенская зона действует во многом подобно единому государству с пограничным контролем на внешней границе — при въезде и выезде из зоны, но без пограничного контроля на внутренних рубежах государств, входящих в эту зону.

