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Эксперты поделились лайфхаками быстрого прохождения досмотра в аэропорту

1:11
Туризм

Эксперты по безопасности GetLicenced посоветовали приезжать в аэропорт за 2 часа до вылета, сообщает Авто Mail.

Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, CC BY-SA 2.0
Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево

Чтобы сэкономить время и пройти досмотр в аэропорту максимально быстро, эксперты компании GetLicenced рекомендуют придерживаться следующих советов:

  • Приезжайте заранее: запланируйте прибытие в аэропорт за 2-3 часа до вылета, чтобы иметь достаточно времени на все процедуры.
  • Выбирайте удобную одежду: одежда, которую легко снимать, например, кроссовки без шнурков и куртки на молнии, поможет ускорить проверку.
  • Отложите верхнюю одежду и аксессуары: поместите верхнюю одежду, украшения, ремни и очки в отдельный лоток, чтобы избежать повторного видеоконтроля.
  • Воспользуйтесь услугой ускоренной проверки безопасности: в некоторых аэропортах доступна платная услуга ускоренной проверки, которая может быть полезна для путешественников с детьми.
  • Обратитесь к сотруднику службы безопасности: если вы опаздываете, попробуйте вежливо обратиться к сотруднику службы безопасности за помощью в прохождении досмотра без очереди.

Уточнения

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ - "воздух" и лат. portus - "гавань, место посадки, пристань") — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок.

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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