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Стюардесса рассказала, как с небольшим количеством вещей создать стильный образ в отпуске

1:01
Туризм

Стюардесса Кейт Честейн, обладающая значительным опытом работы в авиаперевозках, отлично разбирается в вопросах организации поездок и упаковки вещей. Девушка поделилась списком самых необходимых предметов гардероба для отпуска, сообщает People.

Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM
Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

По ее мнению, при наличии всего нескольких ключевых вещей можно легко создать стильный образ для любого случая во время отдыха.

Стюардесса предложила обратить внимание на небольшую сумку через плечо, отметив, что даже если чемодан потеряется, важные вещи — такие как паспорт и деньги — всегда будут под рукой.

Кроме этой сумки, она советует взять с собой платье-кафтан, макси-платье на тонких бретелях и сандалии без шнуровки. Для более формальных мероприятий стюардесса советует положить в чемодан эспадрильи на танкетке. В заключение Кейт подчеркнула важность наличия вместительной сумки и черного бикини в багаже.

Уточнения

Стюарде́сса (м. р. стю́а́рд, от англ. steward(ess)), также бортпроводни́к (ж. р. бортпроводни́ца) — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров.

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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