Из-за снегопадов в Париже объявлен оранжевый уровень опасности и установлено ограничение скорости в 20 км/ч

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

21 ноября Франция столкнулась с сильными снегопадами, которые вызвали серьезные проблемы с транспортом в нескольких регионах страны, сообщает "Туристер".

Фото: Mos.ru by Е. Самарин, PDM Снег

Снежная буря сначала обрушилась на Бретань и Нормандию, а затем достигла столицы — региона Иль-де-Франс. Ожидается, что в Париже выпадает в среднем до 5 см снега, а в некоторых местах может насчитываться до 10 см.

В результате ухудшения погодных условий в 58 департаментах был объявлен повышенный "оранжевый" уровень опасности. На автомагистралях скорость передвижения автомобилистов снижена до 20 км/ч, что стало причиной увеличения числа дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, железнодорожные перевозки временно приостановлены.

По прогнозам метеорологов, снежная буря переместится с запада на восток всей территории Франции. Порывы ветра могут достигать 148 км/ч, что создает риск схода лавин в Альпийских горах.

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции.



Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.



