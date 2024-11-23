Как справиться с акклиматизацией в путешествии

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты рассказали, как избежать акклиматизации во время путешествия, сообщает "Рамблер".

Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM Девушка в шляпе на пляже

Акклиматизация — естественный процесс адаптации организма к новым условиям.

Симптомы акклиматизации: снижение работоспособности, недомогание, ухудшение самочувствия.

Резкая смена часового пояса влияет на процесс акклиматизации.

Перед путешествием важно: подготовить организм к жаре, сделать нужные прививки, собрать подходящий гардероб, приобрести крем от загара.

Во время акклиматизации рекомендуется: отдыхать, пить достаточно жидкости, питаться правильно, избегать солнца, обратиться к врачу при тяжелых симптомах.

Российские авиакомпании приостановили эксплуатацию 34 Airbus A320/A321neo из-за проблем с ремонтом двигателей.

Массовый вывод A320/A321neo из эксплуатации может начаться в 2026 году из-за сложностей с обслуживанием двигателей.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.





Акклиматиза́ция (от лат. ac (ad) — к, для и др.-греч. κλίμα — климат) — приспособление организмов к новым условиям существования после территориального, искусственного или естественного перемещения с образованием стабильных воспроизводящихся групп организмов (популяций).

