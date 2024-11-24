Подмосковье ожидает рост туристов благодаря программе «Зима 2024»

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

1 декабря в Московской области стартует программа "Зима в Подмосковье", которая в этом сезоне включает более 5 тысяч мероприятий.

Фото: Wikimedia Commons by Michaelshmelev is licensed under Public domain Вид на Новоиерусалимский монастырь зимой

Министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов сообщил, что основное внимание уделено семейным развлечениям, а поток туристов ожидается на уровне 5 миллионов человек — это на 200 тысяч больше, чем в прошлом году.

"Мы планируем три крупных выставочных проекта и ожидаем, что мероприятия привлекут широкую аудиторию", — отметил Кузнецов в беседе с "Радио 1".

В числе ключевых событий программы — ледовые спектакли, которые пройдут в парках и будут бесплатными для всех. Кузнецов подчеркнул, что эти постановки станут одним из самых популярных мероприятий сезона.

Особое место в программе займут региональные проекты с участием олимпийских чемпионов. "Они подарят жителям и гостям области праздничное настроение. Все мероприятия будут бесплатными и открытыми для всех желающих", — добавил министр.

Кроме того, в Подмосковье будет организовано уникальное зимнее мотофристайл-шоу под руководством известного спортсмена Алексея Колесникова.

Уточнения

Мотофристайл (англ. Freestyle motocross, Freestyle MX, Moto X, FMX) — это термин, появившийся в 1990-х годах в США, обозначал невероятные прыжки c акробатическими элементами, которые совершали профессионалы во время мотокросса.

