Поселение в Саудовской Аравии признано лучшей туристической деревней 2024 года

Деревня Або Нохта, расположенная в историческом регионе Табаба на юго-западе Саудовской Аравии, была удостоена почетного звания "Лучшая туристическая деревня 2024 года" от Всемирной туристской организации Объединенных Наций (ЮНВТО), сообщает "Рамблер".

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Эта деревня вошла в число 54 избранных поселений по всему миру, которые признаны "сельскими общинами, формирующими будущее устойчивого туризма".

Або Нохта славится своим богатым культурным наследием, включающим древние замки и форты, а также приверженностью экологически чистым методам реставрации. Для восстановления зданий здесь широко используются переработанные материалы.

Кроме того, деревня известна своими древними сельскохозяйственными традициями, выращивая пшеницу, кукурузу, фрукты и овощи, а также местные практикуют традиционные методы скотоводства. Для сохранения семян местные жители используют метод "Аль-Мдафин", создавая каменные хранилища с оптимальными условиями для хранения.

"Используя свои уникальные ресурсы, эти поселения способствуют экономическому росту, продвигают местные традиции и улучшают качество жизни своих жителей", — отметил генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили.

Инициатива "Лучшая туристическая деревня" привлекла 260 заявок из 60 стран мира и является частью программы ЮНВТО по развитию сельских территорий. Оценка деревень проводилась по ряду критериев, таких как природные ресурсы, сохранение культурного наследия, инфраструктура, доступность, экономическая устойчивость и другие.

Уточнения

Сау́довская Ара́вия (араб. السُّعُودِيَّة‎, Ас-Су‘уди́йя), официальное название — Короле́вство Сау́довская Ара́вия (араб. المَملَكَة العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة‎, Аль-Мамляка аль-‘Арабийя ас-Су‘удийя) — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.



Дере́вня — небольшое крестьянское селение, один из видов населённых пунктов и адресных объектов.



