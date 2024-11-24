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Россию и Бразилию могут связать прямыми рейсами

1:32
Туризм

Прямые рейсы между Россией и Бразилией могут появиться в ближайшем будущем, заявил посол Бразилии в Москве Родриго Баэна Соарес в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что Бразилия заинтересована в увеличении числа российских туристов, а прямые перелёты сделают путешествия более доступными.

Бразилия
Фото: Wikimedia Commons by Ulysses Rj, This file, CC BY-SA 3.0
Бразилия

"Есть вопросы, которые ещё предстоит решить, но мы надеемся, что прямые рейсы скоро войдут в расписание", — отметил дипломат.

Соарес также сообщил, что в 2024 году товарооборот между Россией и Бразилией превысит $12 млрд, что указывает на растущие экономические связи между странами.

В это же время глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что треть россиян посещает республику с целью оздоровления. По его словам, оздоровительный туризм на полуострове не зависит от сезона, как пляжный отдых. Аксёнов отметил уникальные лечебные ресурсы региона и его благоприятный климат. Сегодня в Крыму работают 91 санаторий, 65 из которых принимают гостей круглый год.

Кроме того, Российский союз туриндустрии отметил, что Китай и Вьетнам стали наиболее популярными направлениями для зимнего отдыха среди россиян. Также вырос интерес к Египту, Таиланду и ОАЭ, чья популярность увеличилась в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом.

Уточнения

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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