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Местные власти не дали разрешение на проведение концерта Канье Уэста в Москве

1:31
Туризм

Концерту американского рэпера Канье Уэста в Москве могли помешать местные власти, сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на свои источники. Организаторы шоу столкнулись с трудностями в получении необходимого согласия.

концерт
Фото: Фото: freepik. com/wirestock (License: Free)
концерт

По имеющимся данным, несколько компаний занимались подготовкой мероприятия и получили одобрение от артиста, а также нашли спонсора. Тем не менее, им не удалось получить разрешение от чиновников на проведение массового мероприятия.

Ожидалось, что на концерт соберется около 70 тысяч зрителей. Однако, как сообщает канал, государственные служащие обеспокоились содержанием песен рэпера и, в результате, стадион "Лужники" отказался резервировать дату без разрешения властей.

Кроме того, известно, что за выступление в России рэперу предлагали до 8 миллионов долларов (639,5 миллиона рублей). В числе потенциальных площадок, которые он рассматривал, были "Лужники" и "ВТБ арена".

В начале ноября появилась информация о планах Канье Уэста выступить на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, однако официальный анонс этого мероприятия также не был сделан.

Стоит отметить, что 30 июля 2024 года Канье Уэст уже побывал в России, отмечал день рождения дизайнера Гоши Рубчинского.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Канье Уэст — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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