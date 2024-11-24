Лучшей туристической деревней мира выбрано поселение в Саудовской Аравии

3:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Знаменитое место в регионе Асир в Саудовской Аравии было выбрано Управлением ООН по туризму в качестве одной из лучших туристических деревень 2024 года, сообщает Arab News.

Фото: Wikimedia Commons by Sammy Six is licensed under Public domain Саудовская Аравия

Або Ногта (Abo Noghta) и исторический Табаб (Tabab) были выбраны за их богатое наследие, включая древние замки и форты.

Место было названо вместе с 54 другими сельскими деревнями по всему миру в рамках темы «Сельские общины, формирующие будущее устойчивого туризма».

В своём заявлении Управление ООН по туризму заявило, что община Або Ногта продемонстрировала приверженность экологически чистым методам реконструкции путём переработки старых материалов, установив замечательный стандарт для устойчивого восстановления по всему Асиру.

Генеральный секретарь Управления ООН по туризму Зураб Пололикашвили (Zurab Pololikashvili) отметил, что туризм может помочь сельским общинам защищать и ценить своё богатое культурное наследие, одновременно способствуя устойчивому развитию.

«Используя свои уникальные активы, эти общины могут способствовать экономическому росту, продвигать местные традиции и повышать качество жизни своих жителей. Мы чествуем деревни, которые приняли туризм как путь к расширению прав и возможностей и благосостоянию сообщества», — сказал он.

Имея тысячелетнее наследие в сельском хозяйстве, Або Ногта выращивает разнообразные культуры, от пшеницы и кукурузы до фруктов и овощей. Сообщество также преуспевает в разведении крупного рогатого скота, что делает его центром традиционных и устойчивых методов ведения сельского хозяйства.

Чтобы сохранить семена для будущих посадок, Або Ногта использует многовековую технику, которая включает создание скальных структур различной глубины, известных как «Аль-мдафин». Эти естественные, прохладные хранилища защищают семена, гарантируя, что они останутся свежими и готовыми к следующему сезону.

Лучшая инициатива туристической деревни привела к 260 заявкам из более чем 60 государств-членов ООН по туризму.

Инициатива является частью программы развития сельских районов ООН по туризму, направленной на поощрение развития сельских районов, а также на борьбу с депопуляцией и поощрение устойчивых методов.

Ранее деревни оценивались по девяти ключевым областям: культурные и природные ресурсы; продвижение и сохранение культурных ресурсов; экономическая устойчивость; социальная устойчивость; экологическая устойчивость; развитие туризма и интеграция цепочки создания стоимости; управление и определение приоритетов в туризме; инфраструктура и связь; а также охрана здоровья, безопасность и защита.