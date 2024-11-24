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Какие развлечения доступны на зимних пляжах Геленджика

1:25
Туризм

В Геленджике и его окрестностях завершено обустройство зимних пляжей, которые предлагают множество развлечений для горожан и туристов. Хотя купание в холодной воде рекомендуется только подготовленным пловцам, на пляжах предусмотрены активности для отдыха и спорта.

Геленджик, пляж, море
Фото: Wikimedia Commons by Alexxx1979 is licensed under Public domain
Геленджик, пляж, море

Любители волейбола могут отправиться на пляжи "Спортивный" и "2К24", а поклонники настольного тенниса — на пляж "Сады морей". По выходным на пляже "Центральный" проходят выступления народных коллективов, создающих праздничное настроение. Зрителям предоставляются мягкие пуфы для комфорта, а также горячий чай.

"На пляже "Центральный” каждую неделю работают творческие коллективы, создавая уют и хорошее настроение. Мы стараемся сделать отдых максимально комфортным для всех гостей", — отметил мэр Геленджика Алексей Богодистов в своём Телеграм-канале.

Для любителей спокойного отдыха пляжи "Багамы" и "Саламандра" оборудованы скамейками и специальными зонами. Здесь также установлены кабинки для переодевания, чтобы поклонники зимнего плавания могли комфортно подготовиться к погружению.

Зимние пляжи Геленджика стали местом, где можно активно провести время, насладиться выступлениями или просто отдохнуть, наслаждаясь морским воздухом и видами.

Уточнения

Геленджи́к — город на юге России, в Краснодарском крае. Административный центр муниципального образования «Город-курорт Геленджик».

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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