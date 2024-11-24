Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крем без масел и восков поможет жирной коже лица выглядеть на все сто
Рублёвые депозиты или облигации? Россиянам рассказали, как заработать в условиях инфляции
Сергей Бурунов рассказал о расставании с возлюбленной
Почему не стоит полностью исключать хлеб из рациона на диете
Стасу Михайлову предложили снять фильм о себе
Армия РФ перешла в атаку ещё на одном участке Харьковского фронта — в районе Казачьей Лопани
Как улучшить работу мозга с помощью перерывов
Рейтинг самых надёжных дизельных двигателей
4 мифа об уходе за кожей лица после 40 лет: косметолог развеяла их - после сорока жизнь только начинается

 Таинственные места, которые изменят ваше представление о мире

3:28
Туризм

Земля полна удивительных и таинственных мест, которые привлекают исследователей, учёных и просто любознательных путешественников. Эти географические аномалии вызывают множество вопросов и будоражат воображение. Вот несколько таких мест, которые точно стоят посещения.

Птицы в небе
Фото: commons.wikimedia.org by Wernersen04, CC BY-SA 3.0
Птицы в небе

Бермудский треугольник

Одно из самых известных загадочных мест на планете. Этот участок Атлантического океана между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами прославился многочисленными случаями исчезновений кораблей и самолетов. Хотя ученые пытаются объяснить эти события природными факторами, тайна Бермудского треугольника продолжает привлекать внимание.

Отметим, что в наши дни этим маршрутом ежедневно следует большое количество транспортных средств, и в 99,9% случаев все проходит гладко.

Стоунхендж, Англия

Это древнее мегалитическое сооружение вызывает множество вопросов о своём происхождении и назначении. Каменные глыбы, расположенные в определённом порядке, возможно, служили астрономическим календарем или местом проведения ритуалов. Тайны Стоунхенджа продолжают волновать умы исследователей.

Пирамида Солнца, Мексика

Одна из крупнейших пирамид в мире, расположенная в Теотиуакане, привлекает внимание своей геометрией и точным ориентированием на стороны света. Её строительство связано с множеством легенд и загадок, которые до сих пор остаются неразгаданными.

Аркаим, Россия

Этот комплекс из городища, найденный на юге Урала, имеет круговую структуру и состоит из двух колец валов. Малое кольцо имеет диаметр 85 метров, а большое — около 145. В поселении есть 4 прохода, они ориентированы по сторонам света, а главный из них направлен на запад. Жилища тоже образуют кольца.

Долина смерти, Калифорния, США

Самая низкая точка Северной Америки известна своими экстремальными температурами и сухостью. Здесь можно встретить уникальные геологические образования, такие как движущиеся камни, которые перемещаются по поверхности пустыни без участия внешних сил.

Эйяфьядлайёкюдль, Исландия

Этот вулкан, известный своим сложным названием, стал причиной глобального хаоса в авиации в 2010 году. Его извержение вызвало выброс огромного количества пепла, который распространился по всей Европе. Эйяфьядлайёкюдль — пример мощи природы и ее влияния на нашу жизнь.

Большой Барьерный риф, Австралия

Самый большой коралловый риф в мире поражает своими размерами и разнообразием морской жизни. Он настолько велик, что его можно увидеть из космоса. Большой Барьерный риф — это живое чудо природы, которое стоит увидеть собственными глазами.

Эти географические аномалии демонстрируют разнообразие и уникальность нашей планеты. Посещение таких мест позволяет не только расширить кругозор, но и почувствовать связь с природой и историей человечества. Каждая из этих загадок таит в себе нечто особенное, что делает их привлекательными для исследований и путешествий.

Уточнения

Берму́дский треуго́льник (англ. Bermuda Triangle) — район в Саргассовом море (Атлантический океан), в котором, согласно одной из версий, происходят таинственные исчезновения морских и воздушных судов и прочие аномальные явления.

Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи
Садоводство, цветоводство
Делайте это, и вы легко избавитесь от луковой мухи Аудио 
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году
Еда и рецепты
Какие фрукты нельзя ставить на новогодний стол в 2025 году Аудио 
Какие машины не боятся коррозии
Авто
Какие машины не боятся коррозии Аудио 
Популярное
Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара

Сегодня мы предлагаем вам приготовить вкусный и полезный десерт без сахара для всей семьи, который не нужно печь. Он готовится очень быстро, и в нём нет ни грамма сахара!

Полезные и вкусные домашние конфеты к чаю, в которых совсем нет сахара
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Пена для бритья: необычное зимнее спасение для автовладельцев
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Рейтинг автомобилей с лучшей защитой от коррозии
Экономика стран Запада не готова к полноценной войне с Россией. Такой шанс представляется не часто Любовь Степушова Простой австрийский сантехник нашёл клад на сумму более 2 млн евро, по закону ему выплатят половину этих денег Игорь Буккер Сводка с фронта: Киев нашёл корейцев под видом бурятов, готовится наступление ВС РФ на Запорожье Дмитрий Плотников
Густота и рост волос обеспечены! Вам поможет маска с лимонным соком
Простая кнопка продлит жизнь двигателю вашего автомобиля
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Что означает привычка кошки спать в постели с хозяином
Последние материалы
Почему боярышник идеально подходит для вашего участка
Как нашатырь помогает садоводам: лучшие способы применения
Назван способ похудеть с помощью скакалки
Байден готовит сюрприз России. На Западе бьют тревогу
Что поможет, если в голове застряла надоевшая песня
Кордиант наладил выпуск шин на бывшем заводе Bridgestone
Не мойте голову каждый день: волосы будут здоровее и рост их вас удивит, - несколько рекомендаций от трихолога
 Таинственные места, которые изменят ваше представление о мире
Избавьтесь от мучнистой росы с помощью этого народного средства
Женевские учёные раскрыли эволюционные тайны многоклеточности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.