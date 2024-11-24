Нужные вещи в отпуске: ёекомендации от стюардессы Alaska Airlines

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардесса Alaska Airlines дала советы пассажирам о том, какие вещи стоит брать с собой в самолёт, пишет Travel + Leisure.

Фото: commons.wikimedia.org by Владислав Фальшивомонетчик, CC BY-SA 3.0 Международный аэропорт "Кольцово", Екатеринбург

Криста Трит рекомендует носить компрессионные чулки, так как они помогают предотвратить отек ног и улучшают кровообращение во время полета. Она также советует одеваться слоями, чтобы можно было регулировать тепло в зависимости от температуры в салоне.

Среди основных предметов одежды, которые стоит взять с собой в поездку, Трит выделила куртку-бомбер, классическую майку, платье-майку, штаны-карго, миди-юбку из атласа, леггинсы, лонгслив, стеганую куртку, комбинезон с широкими штанинами, платье-макси с цветочным принтом и слитный купальник.