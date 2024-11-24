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Красные флаги при поиске квартиры: уроки опытного туриста

1:00
Туризм

Опытный путешественник поделился своими "красными флагами" при поиске жилья для отпуска в интервью с Business Insider.

Ключи от квартиры на столе
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM
Ключи от квартиры на столе

Тэмми Бар отмечает, что внимательно изучает фотографии объявлений, даже если они выглядят качественно. Он предупреждает, что использование определённых объективов может визуально увеличивать пространство. «Я обращаю внимание на мебель: если она кажется неестественно вытянутой, это может указывать на искажение изображения», — советует эксперт.

Также путешественник насторожён, если планировка жилья неясна по фотографиям. Важным фактором для него является общий рейтинг объекта. «На основании моего опыта, стоит избегать мест с рейтингом ниже 4,5 звезд, особенно если я планирую остановиться на месяц», — говорит он.

Кроме того, автор предпочитает не бронировать жильё, если последний отзыв был оставлен слишком давно.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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