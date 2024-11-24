Красные флаги при поиске квартиры: уроки опытного туриста

Опытный путешественник поделился своими "красными флагами" при поиске жилья для отпуска в интервью с Business Insider.
Тэмми Бар отмечает, что внимательно изучает фотографии объявлений, даже если они выглядят качественно. Он предупреждает, что использование определённых объективов может визуально увеличивать пространство. «Я обращаю внимание на мебель: если она кажется неестественно вытянутой, это может указывать на искажение изображения», — советует эксперт.
Также путешественник насторожён, если планировка жилья неясна по фотографиям. Важным фактором для него является общий рейтинг объекта. «На основании моего опыта, стоит избегать мест с рейтингом ниже 4,5 звезд, особенно если я планирую остановиться на месяц», — говорит он.
Кроме того, автор предпочитает не бронировать жильё, если последний отзыв был оставлен слишком давно.
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