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Антон Алиханов поделился, когда ждать старта отечественных авиаперевозок

1:01
Туризм

В конце марта — начале апреля начнется эксплуатация МС-21, первого отечественного самолета с полностью импортозамещенными комплектующими.

Пассажирский самолёт МС-21-300
Фото: commons.wikimedia.org by Caughtin16k, CC BY-SA 4.0
Пассажирский самолёт МС-21-300

Также в планы входит создание линейки двигателей ПД-35 для различных типов самолетов, включая перспективные транспортные и широкофюзеляжные самолеты.

В ближайшие годы ключевыми будут среднемагистральные модели, такие как МС-21 и "Суперджет".

"Создание самолета для исключительно российского рынка нецелесообразно, необходим выход на международную арену для обеспечения экономической эффективности широкофюзеляжных моделей". — поделился планами Антон Алиханов, глава Минпромторга.

В дальнейшем предполагается разработка более крупных самолетов с удлиненными версиями существующих моделей или созданием новых.

Главный приоритет — выйти на международные рынки, особенно в регионах Азии, Латинской Америки и Африки.

Уточнения

МС-21 — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Программа семейства МС-21 разрабатывается корпорацией «Яковлев» совместно с входящим в её состав ОКБ Яковлева.

Анто́н Андре́евич Алиха́нов (род. 17 сентября 1986, Сухуми, Абхазская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский политический и государственный деятель. Министр промышленности и торговли Российской Федерации с 14 мая 2024 года. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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