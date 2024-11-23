Как ограничения в этом знаменитом городе, изменят рынок аренды жилья

1:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

В прошлом году Барселона приняла 15,6 миллиона туристов, подтвердив свой статус одного из самых популярных городов с пляжным отдыхом.

Фото: www.flickr.com by Хуанедк из Сарагосы, CC BY 2.0 Национальный дворец в Барселоне

Собор Святого Семейства, прогулки по Ла-Рамбла, ночные вечеринки и утренние рассветы на пляже привлекают путешественников со всего мира.

Однако планы городских властей полностью запретить краткосрочную аренду жилья к 2028 году ставят будущее туристов под вопрос. Это решение уже вызвало широкий резонанс и угрозы судебных исков на миллиарды евро.

Airbnb активно выступает против таких мер, настаивая, что ограничения лишь усиливают позиции гостиничного сектора.

Сара Родригес, глава отдела политики компании в Испании и Португалии, в письме Жауме Колбони, мэру Барселоны, подчеркнула, что борьба с краткосрочной арендой ударяет в первую очередь по туристам и владельцам жилья.

В июне мэр объявил о планах аннулировать лицензии на более чем 10 тысяч квартир. Это решение продолжает курс, начатый ещё в 2014 году, когда были введены ограничения на выдачу новых лицензий.

По мнению Airbnb, такие действия не решают проблемы доступного жилья. За последние десять лет аренда в Барселоне подорожала на 70%, а стоимость покупки жилья выросла на 60%.

При этом за последние годы в городе построено меньше домов, чем в любом десятилетии с 1970 года.

Airbnb также указал, что в Барселоне в восемь раз больше пустующего жилья, чем квартир, сдаваемых через платформу.

Компания подчеркнула, что за последние пять лет с платформы было удалено более 7 тысяч объявлений, чтобы удовлетворить городские требования.

Уточнения

Airbnb («Эйрбиэнби») — онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру.



Искупительный храм Святого Семейства (кат. Temple Expiatori de la Sagrada Família) — церковь в Барселоне, в районе Эшампле, строящаяся с 1882 года. Первый проект был разработан архитектором Франсиско дель Вильяром, на место которого в конце 1883 года был приглашён Антонио Гауди, значительно изменивший первоначальный проект. По решению инициаторов строительства храма финансирование работ должно выполняться исключительно за счёт пожертвований прихожан, что является одной из причин столь длительного строительства.



