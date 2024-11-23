Как адаптироваться к смене часовых поясов без усталости и стресса

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Зимний отпуск может превратиться в испытание, если начинается с усталости и головной боли из-за смены часовых поясов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Туризм

Это состояние, известное как джетлаг, связано не столько с недостатком сна, сколько с несоответствием внутренних биологических часов текущему часовому поясу.

Хотя универсального решения этой проблемы пока не найдено, недавние исследования проливают свет на новые подходы к адаптации.

Смена часовых поясов особенно тяжела при путешествиях на восток, когда организму сложнее привыкнуть к раннему подъёму.

Симптомы включают:

дневную сонливость.

бессонницу.

головные боли.

расстройства пищеварения.

Чтобы смягчить эти последствия, полезно заранее корректировать график сна, пить больше воды, избегать алкоголя и кофеина, а по прибытии проводить время на солнце.

Эксперт предполагает, что ключом к быстрой адаптации может стать плотный завтрак в новом часовом поясе.

Исследователи установили, что обильный утренний приём пищи ускоряет настройку циркадных ритмов, особенно в первые три дня.

Рекомендуется, чтобы завтрак содержал сбалансированное количество белков, жиров и углеводов — например, яйца, авокадо, йогурт или овсянку.

Это не только помогает восстановить внутренние часы, но и улучшает общее самочувствие.

Важно избегать плотных ужинов и ограничивать вечерние приёмы пищи, чтобы не нарушать естественные ритмы организма.

Такой подход полезен не только для путешествий, но и для улучшения общего здоровья.

Уточнения

Джетла́г (англ. jet lag: jet «реактивный самолёт» + lag «запаздывание»), синдром смены часового пояса — рассогласование циркадного ритма человека с природным суточным ритмом, вызванное быстрой сменой часовых поясов при авиаперелёте.

