Как адаптироваться к смене часовых поясов без усталости и стресса

Зимний отпуск может превратиться в испытание, если начинается с усталости и головной боли из-за смены часовых поясов.
Это состояние, известное как джетлаг, связано не столько с недостатком сна, сколько с несоответствием внутренних биологических часов текущему часовому поясу.
Хотя универсального решения этой проблемы пока не найдено, недавние исследования проливают свет на новые подходы к адаптации.
Смена часовых поясов особенно тяжела при путешествиях на восток, когда организму сложнее привыкнуть к раннему подъёму.
Чтобы смягчить эти последствия, полезно заранее корректировать график сна, пить больше воды, избегать алкоголя и кофеина, а по прибытии проводить время на солнце.
Эксперт предполагает, что ключом к быстрой адаптации может стать плотный завтрак в новом часовом поясе.
Исследователи установили, что обильный утренний приём пищи ускоряет настройку циркадных ритмов, особенно в первые три дня.
Рекомендуется, чтобы завтрак содержал сбалансированное количество белков, жиров и углеводов — например, яйца, авокадо, йогурт или овсянку.
Это не только помогает восстановить внутренние часы, но и улучшает общее самочувствие.
Важно избегать плотных ужинов и ограничивать вечерние приёмы пищи, чтобы не нарушать естественные ритмы организма.
Такой подход полезен не только для путешествий, но и для улучшения общего здоровья.
Джетла́г (англ. jet lag: jet «реактивный самолёт» + lag «запаздывание»), синдром смены часового пояса — рассогласование циркадного ритма человека с природным суточным ритмом, вызванное быстрой сменой часовых поясов при авиаперелёте.
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