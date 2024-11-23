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Комфорт или неуважение: что не так с креслами эконом-класса

1:51
Туризм

Откидывание спинки кресла в самолёте — тема, которая вызывает жаркие споры среди пассажиров. Пространства в эконом-классе становится всё меньше: ширина кресел за последние годы сократилась с 18,5 до 17 дюймов, а расстояние между рядами — с 35 до 30 дюймов.

Airbus A320, салон
Фото: Wikimedia Commons by EEIM is licensed under Public domain
Airbus A320, салон

Пассажиры сталкиваются с дискомфортом, а частые конфликты на борту только усиливают напряжение. Некоторые считают откидывание спинки своим правом, аргументируя это дизайном кресел. Другие называют такое поведение проявлением неуважения.

Высокие люди или те, кто работает на ноутбуке, нередко сталкиваются с проблемой, когда спинка кресла впереди полностью блокирует их пространство.

Пассажиры часто реагируют по-разному: кто-то просит вернуть кресло в вертикальное положение, другие прибегают к негласным методам, например, упираются коленями в спинку. Бортпроводники стараются сгладить конфликты, советуя соблюдать базовые правила этикета.

Вопрос ширины и шагов сидений сейчас обсуждается на уровне авиавластей. Организация Flyers Rights подала петицию с предложением установить минимальные стандарты для размеров кресел, чтобы они подходили хотя бы 90% пассажиров.

Это предложение связано не только с удобством, но и с безопасностью, ведь в условиях ограниченного пространства сложно принять нужную позу при экстренной ситуации.

Между тем, эксперты рекомендуют проявлять уважение к другим пассажирам. Если вы хотите откинуть кресло, оглянитесь, чтобы не причинить неудобств, и избегайте резких движений.

А если вас беспокоит недостаток места, можно выбрать место у перегородки или оплатить дополнительное пространство для ног.

Уточнения

Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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