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Тренд на путешествия с питомцами: что нового предложат россиянам

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Туризм

Новый стандарт для путешествий с питомцами разрабатывается с учетом комфорта и безопасности животных.

Кот в чемодане
Фото: flickr.com by Sheila Sund, CC BY 2.0
Кот в чемодане

В работе принимают участие эксперты отрасли, представители гостиничного бизнеса, владельцы животных, ветеринары и зоозащитные организации.

Развитие этого направления становится особенно актуальным на фоне растущей численности домашних питомцев в России, которая достигла 74,8 млн.

Более половины россиян являются владельцами животных, и многие из них предпочитают брать своих четвероногих друзей в поездки.

Создание стандарта поможет упростить путешествия с питомцами, сделав их удобными как для хозяев, так и для животных.

Специалисты акцентируют внимание на необходимости предусмотреть все аспекты — от условий размещения до доступности ветеринарной помощи в поездке.

Уточнения

Путешествие с домашними животными часто подразумевает использование переносок или контейнеров, которые ограничивают и защищают домашних животных во время путешествий.  

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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