Тренд на путешествия с питомцами: что нового предложат россиянам

Новый стандарт для путешествий с питомцами разрабатывается с учетом комфорта и безопасности животных.
В работе принимают участие эксперты отрасли, представители гостиничного бизнеса, владельцы животных, ветеринары и зоозащитные организации.
Развитие этого направления становится особенно актуальным на фоне растущей численности домашних питомцев в России, которая достигла 74,8 млн.
Более половины россиян являются владельцами животных, и многие из них предпочитают брать своих четвероногих друзей в поездки.
Создание стандарта поможет упростить путешествия с питомцами, сделав их удобными как для хозяев, так и для животных.
Специалисты акцентируют внимание на необходимости предусмотреть все аспекты — от условий размещения до доступности ветеринарной помощи в поездке.
Путешествие с домашними животными часто подразумевает использование переносок или контейнеров, которые ограничивают и защищают домашних животных во время путешествий.
Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.