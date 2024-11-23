Безвизовый въезд в Китай: новые правила для граждан девяти государств

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Китай продолжает расширять безвизовый режим для иностранных граждан, и теперь к этому списку присоединились граждане ещё девяти стран, сообщает tourister.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0 банк китай

Министерство иностранных дел Китая объявило об отмене виз для туристов из Японии, Болгарии, Румынии, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Мальты, Эстонии и Латвии. Таким образом, общее количество безвизовых стран увеличилось до 37.

Эта мера является временной, и действует до 31 декабря 2025 года. Граждане указанных стран могут посещать Китай без визы через все открытые для иностранцев пункты пересечения границы (воздушные, наземные и морские) и находиться в стране до 15 дней.

При этом у Китая существует и другой список стран с безвизовым режимом, где граждане могут находиться в КНР до 30 дней. В этом перечне, среди прочих, находятся Казахстан, Грузия и Беларусь.

Для россиян для въезда в Китай по-прежнему требуется виза. Безвизовый въезд доступен в нескольких случаях: при транзите сроком до 6 дней, круизном туре или при организации поездки через туроператора в составе группы. Кроме того, безвизовый режим открыт для россиян на острове Хайнань при наличии прямого рейса из России.