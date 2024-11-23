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Аэропорт Сухума готовы к запуску регулярных рейсов: старт в 2025 году

Туризм

Согласно информации агентства «Интерфакс», аэропорт Сухума (Абхазия) готовится к приёму гражданских самолётов, а первые регулярные рейсы планируются к запуску в начале 2025 года. Об этом сообщил министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба.

чемодан в аэропорту
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, CC BY 2.0
чемодан в аэропорту

Он отметил, что на первом этапе работы аэропорта будет организован временный терминал для обслуживания рейсов. К началу лета планируется завершение всех ключевых этапов реконструкции аэровокзала и строительства административных зданий.

В аэропорту будет трудиться около 500 сотрудников, большинство из которых — местные жители, которые уже прошли соответствующее обучение и подготовку в своих специальностях.

Сначала Сухумский аэропорт сможет обслуживать до 1 миллиона пассажиров в год, а в будущем это число увеличится до 2 миллионов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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