Санкт-Петербург и Сочи: лучшие места для встречи Нового года в России

Сервис для путешественников OneTwoTrip провёл исследование и определил самые популярные города России для встречи Нового года.
В рейтинге лидирует Москва, получившая 16,3% голосов. На втором месте оказался Санкт-Петербург с 12,3%, а замыкает тройку Сочи с 7,8%. В пятёрку также вошли Великий Устюг (7,4%) и Калининград (5%).
Отмечается, что большинство респондентов положительно воспринимает новогодние поездки: 84,7% считают этот период оптимальным для путешествий.
По результатам опроса стало ясно, что зимние поездки по России интересуют чуть более половины участников (50,1%), в то время как остальные предпочли бы путешествовать за границу зимой.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.