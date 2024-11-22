Санкт-Петербург и Сочи: лучшие места для встречи Нового года в России

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис для путешественников OneTwoTrip провёл исследование и определил самые популярные города России для встречи Нового года.

Фото: commons.wikimedia.org by Murray Foubister, CC BY-SA 2.0 Деревья в снегу

В рейтинге лидирует Москва, получившая 16,3% голосов. На втором месте оказался Санкт-Петербург с 12,3%, а замыкает тройку Сочи с 7,8%. В пятёрку также вошли Великий Устюг (7,4%) и Калининград (5%).

Отмечается, что большинство респондентов положительно воспринимает новогодние поездки: 84,7% считают этот период оптимальным для путешествий.

По результатам опроса стало ясно, что зимние поездки по России интересуют чуть более половины участников (50,1%), в то время как остальные предпочли бы путешествовать за границу зимой.