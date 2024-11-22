Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовим не просто вкусные, но ещё и полезные домашние конфеты без сахара
Французские фигуристы убрали упоминание русских из песни о Распутине
Крупнейший британский банк ограничил платежи для россиян и белорусов
Простые шаги для создания уютного уголка в спальне
Учёные открыли новый взгляд на течение времени
Шаурма с хрустящей корейской морковью и овощами
Как добиться крупных ягод смородины на своём участке
Как избежать самых опасных компонентов в косметике
Звёзды эстрады любили 600-ю модель Mercedes

Русская путешественница рассказала о бомжах-модниках и искренних улыбках за границей

1:22
Туризм

Русская путешественница Катя поделилась своими удивительными открытиями за границей в блоге "Дзене", сообщает "Новороссия".

Турист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Турист

Катя, автор блога "Я — Катя, и я выбрала план А: увидеть все 195 стран", поделилась впечатлениями от своих поездок. Среди них особенно запомнился опыт в Мельбурне (Австралия), где она обратила внимание на уличных бомжей в необычных образах. В Австралии даже существует шутка, что местные бездомные выглядят более стильно, чем офисные сотрудники в других странах.

Также путешественницу поразила искренность улыбок людей в разных уголках мира. Однако она подчеркнула, что это вовсе не означает, что россияне менее добрые. В России люди просто выражают свои эмоции более сдержанно, особенно в общественных местах.

Кроме того, Катя заметила, что в некоторых странах личное счастье ставят выше работы, в отличие от России, где ценятся люди, которые работают с полной отдачей.

Ранее другая русская путешественница посетила Египет с мужем, и, несмотря на красоту страны, они отметили, что впечатление портят местные жители. По словам туристки, на тур в Шарм-эш-Шейх они потратили 186 тысяч рублей на двоих.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.
 

Бомж или БОМЖ (акроним, сокр. от "Без Определённого Места Жительства") — термин протокола полиции (советской милиции), в дальнейшем перекочевавший в сленг.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эффективный способ убрать жировой фартук
Новости спорта
Эффективный способ убрать жировой фартук Аудио 
Семена подсолнечника: что скрывается за привычным продуктом
Еда и рецепты
Семена подсолнечника: что скрывается за привычным продуктом Аудио 
Стал известен пол ребёнка 53-летней Марины Федункив
Шоу-бизнес
Стал известен пол ребёнка 53-летней Марины Федункив Аудио 
Популярное
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам

Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.

Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери
Стало известно, с кем разведённый Шаман отметит день рождения
Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца
Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова Русская эмиграция в Париже: за Гитлера на фронт и в пропаганду  Сергей Лебедев Спаслись ли исполины от Всемирного Потопа Игорь Буккер
Как победить плодовую гниль на яблонях
Какие бренды чаще всего продаются со скрученным пробегом
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры
Последние материалы
Без мяса, но сытный, вкусный и простой яичный салат с солёными огурчиками
Дзюба вошёл в стартовый состав "Акрона" на матч с "Рубином"
Тревел-блогер потрясён ценами на квартиры в северных регионах России
Лёгкий рецепт фрикасе из индейки с грибами и сметаной
Активный хвост и мягкий взгляд: что значит счастливая собака
Энергия и здоровье: что добавить в рацион после 50 лет
США планируют ввести экспортные ограничения для 200 китайских компаний
Зимой или летом: как правильно поливать алоэ в разные сезоны
Как создать натуральный тональный крем в домашних условиях
В России нашли способ ускорить работу газотурбинных установок в 10 раз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.