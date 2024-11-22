Русская путешественница рассказала о бомжах-модниках и искренних улыбках за границей

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Русская путешественница Катя поделилась своими удивительными открытиями за границей в блоге "Дзене", сообщает "Новороссия".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Турист

Катя, автор блога "Я — Катя, и я выбрала план А: увидеть все 195 стран", поделилась впечатлениями от своих поездок. Среди них особенно запомнился опыт в Мельбурне (Австралия), где она обратила внимание на уличных бомжей в необычных образах. В Австралии даже существует шутка, что местные бездомные выглядят более стильно, чем офисные сотрудники в других странах.

Также путешественницу поразила искренность улыбок людей в разных уголках мира. Однако она подчеркнула, что это вовсе не означает, что россияне менее добрые. В России люди просто выражают свои эмоции более сдержанно, особенно в общественных местах.

Кроме того, Катя заметила, что в некоторых странах личное счастье ставят выше работы, в отличие от России, где ценятся люди, которые работают с полной отдачей.

Ранее другая русская путешественница посетила Египет с мужем, и, несмотря на красоту страны, они отметили, что впечатление портят местные жители. По словам туристки, на тур в Шарм-эш-Шейх они потратили 186 тысяч рублей на двоих.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.





Бомж или БОМЖ (акроним, сокр. от "Без Определённого Места Жительства") — термин протокола полиции (советской милиции), в дальнейшем перекочевавший в сленг.

