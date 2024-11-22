Тревел-блогер потрясён ценами на квартиры в северных регионах России

2:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский тревел-блогер, известный под ником TravelManiac, посетил северные регионы страны и был удивлён ценами на квартиры, даже в старых деревянных домах, сообщает LIFE.

Фото: commons.wikimedia.org by Шакура, CC BY-SA 3.0 Жильё

В своём блоге на платформе "Дзен" он рассказал о своих впечатлениях от жилищной ситуации на Ямале. Ожидая низких цен, он открыл объявления о продаже квартир в бараках и домах-бочках. Однако он был поражён: однокомнатная квартира 1970-х годов площадью 40 квадратных метров стоит около 1,3 миллиона рублей.

"Честно говоря, я ожидал увидеть более низкие цены на столь своеобразное жильё…", — отметил блогер.

Возможно, за старым фасадом скрывается качественный ремонт и стильный интерьер, но, судя по фотографиям в объявлениях на ЦИАНе, квартира не выделяется ничем особенным. Также он нашёл объявление о продаже квартиры в аварийном доме, который должны были расселить ещё в 2022 году. Цена — 1,4 миллиона рублей за 39 квадратных метров.

Цены на квартиры в Лабытнанги также удивляют. Однокомнатная квартира в этом городе стоит от 2,5 миллионов рублей, а двухкомнатная — 4,5 миллиона.

Лабытнанги не является административным центром Ямала, а добраться туда можно только через реку Обь на пароме. Блогер отметил, что цены здесь как будто соответствуют городу с развитыми инфраструктурой и транспортом, но на самом деле это место с суровым климатом и трудностями в транспортном сообщении. В то время как на Колыме и в Амурске однокомнатные квартиры можно найти за 500-600 тысяч рублей.

Несмотря на отток населения из северных регионов, цены на жильё не снижаются. Во многих объявлениях указано, что владельцы продают квартиры "в связи с переездом". Люди хотят уехать с севера, но продают своё жильё по высоким ценам.

Ранее блогер также обращал внимание на другие необычные аспекты жизни на севере России, например, на продажу мяса в автобудках, что напомнило ему 1990-е годы.

Уточнения

Цена́ — количество денег, в обмен на которые продавец готов передать (продать) единицу товара.



Яма́л — полуостров на севере Западной Сибири, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа России.

