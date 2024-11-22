В Ярославле запретили использование иностранных слов на уличных вывесках

Как сообщает "Туристер", мэр Ярославля Артём Молчанов подписал новое постановление, которое запрещает использование иностранных слов на уличных вывесках и витринах.
Несмотря на то, что федеральный закон позволяет использовать иностранные слова в определённых случаях, новое местное постановление предусматривает исключения лишь для зарегистрированных товарных знаков.
На данный момент в Ярославле можно встретить множество вывесок с такими словами, как hotel, coffee и другими. Однако если они были установлены после согласования с городским "Агентством по рекламе", их демонтаж не потребуется.
Ранее аналогичный запрет на использование иностранных слов в наружной рекламе был введён в Саратове и Краснодаре.
Яросла́вль — город в России, административный центр Ярославской области.
Вывеска — пластина с надписью или рисунком, указывающая на то, что находится рядом с ней.
Перед поездкой в Ереван блогер прочла негативный отзыв другой туристки, столкнувшейся с грубым поведением водителя такси.