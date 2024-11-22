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Китай расширяет безвизовый режим для граждан девяти стран

1:28
Туризм

Китай продолжает расширять безвизовый режим для иностранных граждан. Теперь граждане ещё девяти стран могут посещать Китай без визы, сообщает "Туристер".

Китай
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Китай

Министерство иностранных дел Китая объявило об отмене виз для туристов из Японии, Болгарии, Румынии, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Мальты, Эстонии и Латвии. С учетом этих изменений, список стран, граждане которых могут посещать Китай без визы, увеличился до 37.

Безвизовый режим действует временно, до 31 декабря 2025 года. Граждане этих стран могут пребывать в Китае до 15 дней без визы, при этом они могут использовать все открытые для иностранных граждан пункты пересечения границы, включая воздушные, морские и наземные.

Кроме того, Китай имеет отдельный список стран, граждане которых могут находиться в стране без визы до 30 дней. В этот перечень входят такие страны, как Казахстан, Грузия и Белоруссия.

Для россиян по-прежнему требуется виза для посещения Китая за исключением нескольких случаев, таких как транзитная поездка до 6 дней, круизные туры или участие в организованных группах по пакетным турам. Безвизовый режим также действует для россиян на острове Хайнань при прямом перелёте из России.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
 

Граждани́н (м.), Гражда́нка (ж.) — лицо, принадлежащее к постоянному населению того или иного государства, имеющее любую национальность, этнос, пользующееся его защитой и наделённый совокупностью прав и обязанностей в рамках действующих законов государства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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