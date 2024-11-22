Тревел-блогерша рассказала, каких простых вещей лишены европейские женщины

Российская тревел-блогерша побывала в гостях у подруги в Европе, теперь сочувствует ей: европейские женщины лишены простых вещей, которые мы не ценим в России. Об этом блогерша рассказал в своем канале "Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ" на платформе "Дзен".
Женщины в Европе сталкиваются с отсутствием базовых вещей, доступных в России.
Отношение мужчин к женщинам в Европе, где мужчины относятся к ним как к равному полу, отличается от российского.
Европейские женщины лишены круглосуточных магазинов и услуг, что затрудняет жизнь.
Отсутствие нормальных средств по уходу за домом в Европе приводит к необходимости вызова домработницы.
Сфера бьюти-услуг в Европе дорогая и некачественная, что затрудняет поддержание красоты и ухоженности.
Автор статьи выражает сочувствие и уважение к женщинам, которые справляются с трудностями жизни в Европе.
Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².
Услу́га - комплекс действий, произведённый одним лицом либо организацией ("исполнителем услуги") по заказу другого ("покупателя либо потребителя услуги"), имеющий целью удовлетворение потребности последнего.
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