От сыроварни до космоса: новый туристический маршрут Дагестана

В Дагестане создан уникальный туристический маршрут "Махачкала научная", который приглашает гостей познакомиться с научными достижениями, культурой и инновациями региона. Этот проект, разработанный молодыми учёными в рамках программы "Десятилетие науки и технологий", направлен на популяризацию науки и образовательного туризма.
Маршрут был инициирован на базе Дагестанского государственного университета (ДГУ) в рамках проекта "Фестиваль научно-популярного туризма СКФО "Вершины наук"" при поддержке Минобрнауки России. Он включает посещение исследовательских учреждений, научных лабораторий и ключевых вузов, а также знакомство с передовыми разработками в областях нанотехнологий, экологии и биотехнологий.
Тур начинается с Дагестанского аграрного госуниверситета, где гости смогут посетить студенческую сыроварню "Мишель". Здесь они узнают о тонкостях сыроварения и попробуют блюда из фермерских продуктов.
Следующей остановкой станет Институт истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН, где туристам предложат погрузиться в богатое историческое и культурное наследие Дагестана.
Особое внимание уделено посещению инновационно-технологического комплекса ДГУ, где расположены научные лаборатории, занимающиеся разработками в области аддитивных технологий, smart-материалов и экотехнологий. Завершением маршрута станет посещение планетария ДГУ, где гости смогут погрузиться в удивительный мир астрономии.
"Этот маршрут — часть стратегии по развитию образовательного и научного туризма в Дагестане. Он не только укрепляет позиции региона как центра науки и культуры на Северном Кавказе, но и создаёт новые возможности для молодых талантов", — отмечают в пресс-службе ДГУ.
Дагеста́н или Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
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