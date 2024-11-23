Альтернативы Черногории для российских путешественников

2:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Черногория готовится ввести визовый режим для граждан России, Белоруссии и ряда других стран. Это связано с адаптацией визовой политики страны к стандартам Шенгенской зоны. Если решение будет принято, курорты Черногории могут стать менее доступными для россиян.

Фото: Wikimedia Commons by Arno Hoyer, This file, CC BY 2.0 Черногория

На данный момент россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней, тогда как ранее срок составлял до 90 дней. Для более длительного пребывания требуется оформлять многократную визу в консульстве Черногории. Однако возможное введение виз приведёт к тому, что россияне будут вынуждены обращаться в визовые центры или консульства дружественных стран, как это часто бывает в таких случаях, пишет издание NEWS.ru.

Юрист Сергей Ефимов считает, что визовый режим не приведёт к полному прекращению туризма, но сделает поездки сложнее и менее доступными. В свою очередь, вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян уверен, что Черногория может последовать примеру Кипра, предложив россиянам "лёгкую визу", оформление которой займёт несколько дней.

Россияне остаются одними из самых активных туристов в Черногории. В 2023 году они составили 23,6% всех иностранных гостей, опередив Сербию (21,5%) и Боснию и Герцеговину (8,5%). Помимо туризма, россияне активно приобретают недвижимость: более 26 тысяч граждан России имеют вид на жительство в стране.

Однако Черногория всё больше ориентируется на сближение с Европейским союзом, что требует жертв. Президент страны Яков Милатович признал, что из-за этого страна отказалась от значительной части доходов, которые приносили россияне, особенно в туристической сфере.

Альтернативами для российских туристов могут стать Турция, Грузия, ОАЭ или даже Мальдивы. Турция остаётся самым популярным направлением, предлагая отдых по системе "всё включено" от 165 тысяч рублей за неделю на двоих. Грузия привлекает своими природными красотами и доступностью, хотя перелёты осуществляются чартерами. В Египте россияне могут отдыхать круглый год, а цены там заметно ниже, чем в Турции.

Черногория теряет популярность среди российских туристов ещё и из-за отсутствия прямого авиасообщения с Россией. Сейчас добраться туда можно только через Сербию, что делает поездки дорогими и неудобными.

Уточнения

Черного́рия (черног. Црна Гора / Crna Gora [t͡sŗːnaː ɡǒra]) — государство в Юго-Восточной Европе, на западе Балканского полуострова.

